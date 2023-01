Nuevo lanzamiento de Miley Cyrus: ¿Será en el mismo día de cumpleaños de su ex Liam Hemsworth?

Un gran cierre por fin de año. Con la efervescencia a tope, la cantante Miley Cyrus presenta uno de sus mejores shows por cierre de año. Un espectáculo que sin duda fue la sensación de Nochevieja, un especial que fue transmitido por la NBC.

Una presentación en la que Miley contó con la participación de grandes estrellas entre ellas; uno de los rostros más significativos fue la de su madrina Dolly Parton, con la que cantó una de sus canciones “wrecking ball”.

Pero no fue el único rostro en donde la ex chica Disney compartió el escenario. La presentación de artistas de peso como la de: Paris Hilton, Fletcher, David Byrne y Sia. Todo en el especial de NocheVieja.

Sin duda quien acaparó los flashes y acaparó miradas fue la artista de 30 años. Su estilismo no pudo pasar desapercibido, presumiendo a la vez de su cuerpazo donde el look “Rock retro” viene siendo su sello en los últimos años.

Nueva song: ¿Otra indirecta para Liam?

Pero la polémica viene dándose en los últimos días donde la artista vuelve a ser tendencia por una de sus publicaciones en sus redes sociales. Donde anuncia que el lanzamiento de su nueva canción será el 13 de enero, que casualmente la misma fecha en la cumple años su ex pareja con la que estuvo casada y de la cual se divorció en el 2019. Donde los rumores de toxicidad en su relación eran constantes.

Como se aprecia en los teasers, la intérprete para ser dar la sensación que canta al amor propio, por la frase ‘I can love me better than you can’ (‘puedo quererme mejor de lo que me quieres tú’).