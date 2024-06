¡Prepárate porque el mayor fenómeno latino de la última década llega en julio a Latina Televisión! La esperada telenovela “Ana de Nadie” ya tiene fecha de estreno y promete ser un éxito rotundo. Protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello, esta producción cuenta con un elenco estelar y una historia cautivadora que te llegará al corazón.

Jorge Enrique Abello, conocido por su papel de Don Armando en “Betty La Fea”, compartió su entusiasmo por su nuevo rol en “Ana de Nadie”. “Es una serie de una mujer que le va a tocar escoger entre amar o ser libre… deberá entender que lo más importante para amar es ser ella misma. Es un papel que me gusta mucho, me atrae y que es complejo de hacer… me ha costado un trabajo enorme interpretar este personaje“, expresó Abello.

Basada en la exitosa ficción “Señora Isabel”, una telenovela que triunfó en los años 90, “Ana de Nadie” tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran éxito. La novela combina amor, pasión, traición, infidelidades, dolor, secretos y mentiras, pero también aborda un poderoso mensaje sobre la realidad de la mujer en la sociedad actual, un tema que sin duda resonará con las televidentes peruanas.

“El conflicto que estamos tocando en ‘Ana de Nadie’ es algo que está sucediendo, seguimos siendo una sociedad que pasa por encima de los ideales de las mujeres“, añadió Abello, destacando la relevancia social de la novela.

¿De qué trata “Ana de Nadie”?

La historia sigue a Ana, quien tras 25 años de matrimonio descubre que su esposo la engaña con una mujer más joven. A pesar de sus intentos por salvar su relación, Ana se da cuenta de que no hay marcha atrás. La rutina y la costumbre han llevado su matrimonio a su fin. Enfrentando su rol como esposa, madre, hija y hermana, Ana se encuentra en una crisis llena de sufrimiento y dolor. Deberá descubrir quién es y qué la hace feliz. ¿Logrará Ana sentirse viva otra vez?

En julio, “Ana de Nadie” llegará a Latina Televisión, ofreciendo una historia con la que muchos peruanos se sentirán identificados. Esta novela promete mostrar que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo y redescubrir la felicidad.

