Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: Así inició el romance EXCLUSIVO de la ex participante de El Gran Chef Famosos

Esta semana, finalmente se confirmó lo que ya era un hecho para muchos: la relación de la modelo peruana Milett Figueroa y el presentador argentino Marcelo Tinelli. Ambas personalidades se conocieron en el programa “Bailando 2023”, a donde la artista nacional llegó como refuerzo y terminó convirtiéndose en una de las estrellas.

Pero, para hacer una recapitulación del inicio de la relación de estas dos personalidades, habría que empezar por el inicio. Así que, a continuación, te contamos cómo es que nació el romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

¿Cómo inició la relación EXCLUSIVA de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

Como recordamos, Millett Figueroa fue anunciada –a inicios de agosto- como la bailarina de Martín Salwe en el programa argentino “Bailando 2023”. Ni bien llegó a la pista de baile en septiembre, la modelo peruana aclaró que desde hace cuatro años está soltera.

Por ello, el acercamiento con Marcelo Tinelli fue tomado como un coqueto y empezaron los rumores de una relación entre ambos. Estos incrementaron cuando Milett le cantó a Marcelo la canción “Un Finde” de FMK y Ke Personajes y el presentador aseguró que le gustaría conocer más de Perú acompañado de la participante.

Sin embargo, en el momento en que Milett Figueroa fue consultada por un medio argentino sobre los coqueteos con Marcelo Tinelli, la peruana afirmó: “Yo estoy recontra enfocada en el baile, no quiero distraerme para nada, realmente quiero que se enfoquen en mi baile. Imagínate, van a decir, ella solo ha venido a trepar a Marcelo”.

Pero, por su lado, Marcelo Tinelli no pudo ocultar la admiración que sentía por la modelo peruana. “Me parece divina, increíble, apenas entró quién es esa chica tan linda (…) A mí me gustan las mujeres altas, una mujer alta vi también y hasta ahí llegué. No sé, no sé qué puede pasar”, aseguró en ese momento. En medio de los coqueteos, Milett Figueroa fue convertida en figura principal de “Bailando 2023” y la separaron de Martín Salwe. Esta decisión provocó comentarios de favoritismo sobre la peruana.

A mediados de octubre llegarían más rumores sobre la relación de Milett y Marcelo y unas supuestas vacaciones juntos en Uruguay que la peruana se encargó de desmentir pese a las imágenes que los ubicaban en el mismo lugar: “Yo estuve en Montevideo, justo este fin de semana es largo por el Día de la Madre, mi amiga me dijo ‘vamos a Montevideo dos días’ y me regresé. Ha salido una información que no es verídica”.

Así llegamos al último lunes 13 de noviembre. Durante el programa de “Bailando 2023”, la jurado Ana Carolina Ardohain le consultó a la pareja si estaban saliendo de manera exclusiva, a lo que Marcelo Tinelli respondió muy seguro: “Sí, para mí sí”. A ello se sumó la confirmación de la peruana: “Sí, también”.