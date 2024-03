La Inquilina, Novela Turca capítulo 60: ¿Quién atacó a Damla? Neslihan, Murat, Koray, Sahika y Ayil son los principales sospechosos

¡Escándalo en La Inquilina! Luego del atentado hacia Damla, todos intentan descubrir quién es el verdadero culpable. Koray, Neslihan, Murat, Sahika y Ayil son los principales sospechosos y cada uno de ellos se muestra más vulnerable conforme avanzan las investigaciones. ¿Será que uno de ellos terminará confesando?

Todos los indicios apuntan a Murat; por ello, Ayil decidirá enfrentarlo para que confiese la verdad. “Damla vino a causar un escándalo y no quisiste que lo hiciera. Quizás no fue un accidente, ¿verdad?”, le dijo Aylin a Murat, quien no supo dar respuesta de la acusación.

Sorprendentemente, Neslihan se mostrará muy afectada por el accidente de Damla. En el reciente avance se observa a la mujer devastada, mientras que su madre Sahika la consuela. “Por favor, no, no puede morir”, dice Nesloan entre lágrimas.

¿Quién será el verdadero culpable? Descúbrelo en el siguiente episodio de infarto. ¡Ya lo sabes! Después de Papá en Apuros, Murat, Neslihan y Damla te esperan en una de las novelas turcas que más nos intrigan, “La Inquilina”. No te lo pierdas.