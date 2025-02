Mimy Succar hizo historia al traer -junto a su hijo Tony Succar- el primer GRAMMY al Perú. Su disco, producido en familia junto a sus hijos Tony y Kenyi Succar, es un homenaje a la música que la ha acompañado toda su vida. En esta entrevista EXCLUSIVA con Latina, Kenyi confiesa lo que sintió en la premiación, sus próximos proyectos y el lanzamiento de su disco como solista.

— El momento en el que ganan los premios, ¿cuál fue esa primera sensación al escuchar el nombre de tu madre, saberse ganadores y caminar hacia el escenario?

— Cuando ganamos, no lo podía creer, era una sorpresa. Me sentí como que hicimos lo imposible. Pensé en mi mamá más que todo, también en mi hermano, pero sobre todo en mi mamá. Era una mezcla de muchas emociones y una sorpresa, una alegría inmensa.

— Ahora hemos visto que has cantado un poco. ¿Se viene el lanzamiento de algo, tu carrera musical?

— Sí, estoy trabajando en mi disco este año. Hace unos tres meses hablé con mi familia y les dije que quería empezar a trabajar en mi disco. Antes estuve completamente concentrado con el proyecto de mi mamá, ahora estoy ultimando mi propio proyecto. Se vienen cosas interesantes porque yo soy del mundo urbano y electrónico. Así que verán más de esa musiquita, combinada con influencias peruanas.

— ¿Será un proyecto en solitario o habrá colaboraciones?

— Definitivamente. Ahora que ganamos el Grammy, muchos artistas peruanos me han contactado. Mi enfoque es trabajar con talento nacional, sobre todo en el género urbano, pero también quiero explorar la cumbia.

— ¿Ya tienes en mente posibles nombres del terreno nacional para alguna canción de tu próximo álbum?

— Aún no tengo los nombres definidos, pero sé que quiero trabajar con talentos peruanos. Antes no conocía a profundidad la música peruana porque vivía en Estados Unidos y no viajaba mucho a Perú. Ahora estoy explorándola más, y un amigo, “Gringasho”, que es un influencer de Estados Unidos y pasó bastante tiempo en Perú, me está enseñando más sobre ella.

Fue él quien me presentó a Agua Marina, y la verdad, me encantó. Para mí sería un gol hacer una canción con ellos que fusione su esencia con la música electrónica. Como DJ, he visto cómo muchos han llevado la música tradicional de sus países a un sonido más moderno, y me gustaría hacer lo mismo con Agua Marina.

— Tú vas más por el lado urbano y electrónico. ¿Nos podríamos imaginar a Mimi cantando algo en tu disco?

— La canción más urbana que hicimos para mi mamá fue idea mía. Tenía miedo de que Tony dijera que no, porque a veces él no quiere perder esa musicalidad para ella, pero salió “Aeo”, que es una salsa choque combinada con música urbana.

Creo que podríamos hacer otra salsa choque para mi mamá y hacerlo con Gente de Zona. Estaba pensando en eso porque la música cubana nos encanta. Como DJ, siempre he tocado su música y tienen un swing increíble, además de que son como mi familia. Sería chévere colaborar con ellos y también con Califlow Latinos, que son los que crearon la salsa choque.

— Para cerrar, ¿cuál es tu plan? ¿Quedarte en Lima, vivir en Perú o volver a Estados Unidos?

— Ahora vivo en Miami con mi familia, pero quiero viajar mucho más a Perú y, en algún momento, comprar una propiedad aquí para poder pasar más tiempo en Lima. Me encanta Perú, estoy completamente enamorado de este país.

Si no hubiera sido por la necesidad financiera que atravesó mi familia en los noventa, probablemente seguiríamos aquí. Nos fuimos a Estados Unidos porque en ese momento era lo mejor para nosotros, pero Perú siempre será mi hogar y voy a seguir viniendo muy seguido.

