En Arriba Mi Gente, el periodista Rob Reyna repasó los momentos clave en la historia de esta TALENTOSA familia. Con la reciente premiación de Mimy y Tony Succar en los Grammy 2025, se hace necesario resaltar la trayectoria de estos artistas.

“Cumplir este sueño juntos… mi sueño de ganar el Grammy y el sueño de mi mamá de poder simplemente cantar y grabar un disco…es un regalo inmenso. Como hijo, yo creo que cuando uno hace algo por un familiar y lo logras, es mucho más que hacer algo por ti mismo”, adelantó Tony sobre su reciente logro.

El comienzo de la fama de Tony Succar puede rastrearse en el 2015 con el disco Unity, un tributo a Michael Jackson al ritmo de la salsa. Luego, en 2018 y 2019, fue nominado a los Latin Grammy, donde se hizo merecedor de su primer gramófono.

“Más que todo quiero dedicar este premio a mi abuelo de 94 años, que no pudo estar aquí conmigo que lo amo demasiado y me ha dado todo siempre. Esto es para todo el Perú”, fueron las palabras de agradecimiento del artista. Es después que “Yo Soy”, programa transmitido por Latina, lo presentó a toda la audiencia peruana.

Por otro lado, Mimi Succar retornó a los escenarios gracias a “La Voz: Senior” y deslumbró a todos con su voz. Su carrera musical había quedado paralizada por dedicarse a la maternidad.

“Estoy sumamente agradecida contigo, hijo. Dios mío, estoy aquí, en Perú. Tony no sabe nada, he hecho un esfuerzo grandísimo porque ya tengo que regresar mañana, vine ayer. Dije no, por el Perú, por Latina y por Tony, tengo que estar con él siempre. Dios me ha bendecido, realmente soy una muy muy afortunada y muy agradecida”, recordó la cantante sobre su retorno al país.

Además, no perdió la oportunidad de agradecerle a Latina por todo el apoyo a su carrera. “Siempre agradecida con Latina porque fue con Latina que yo inicié mi carrera profesionalmente, de discografía. Estoy muy feliz, muy contenta, agradecida con Dios, con mi familia, con el Perú porque siempre nos han apoyado. Estoy muy feliz”, agradeció Mimi.

El padre de Tony y su hermano Kenyi han sabido participar de la vibra musical y se han desempeñado como productor y community manager, respectivamente. Sin duda, esta familia nos da una lección de vivir con pasión nuestros sueños.

“Nunca pensé en eso. pensé en tener una carrera decente para poder vivir. Ahora, sabemos la responsabilidad que tenemos”, reflexionó Tomy. Él junto a Mimi nos esperan en el Gran Teatro Nacional este sábado 8 de febrero para 3 conciertos. Entre los éxitos que tocarán se encuentra “La bemba colorada”.

