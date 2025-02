En Arriba Mi Gente, la reportera Fiorella Roldán llegó a La Victoria para escuchar a los vecinos que se unieron para protestar en contra del viaducto “Las Américas”. El propósito de esta obra es conectar los distritos de La Victoria, San Luis y San Borja.

Sin embargo, los vecinos de Balconcillo denuncian una serie de irregularidades en el proyecto. “Este proyecto viene desde el 2016. Con este gobierno, saltándose todos los procesos que tienen que seguir con la consulta vecinal, de frente se lo promociona en las redes sociales sin haber hecho ninguna consulta”, reportó uno de los vecinos.

Además, afirmaron haberse comunicado con la Empresa Municipal Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) para dejar en claro su posición respecto al proyecto. “Mandamos una carta con 500 y tantas firmas, oponiéndonos. Cualquier obra que tenga que hacer la municipalidad debe ser la consulta vecinal. Los representantes de la municipalidad de la victoria no están”, se quejó otra manifestante.

Los vecinos también expresaron su preocupación por el medio ambiente. “Estamos en contra por todos los daños que va a originar. empezando por el impacto ambiental. Apelamos a la poca transparencia que ha habido desde la Municipalidad de Lima”, se lamentó otra entrevistada.

El pedido de todos los agrupados es que los tengan en consideración y no los invisibilicen dentro de un debate que debería ser público. “No ha habido sensibilización, no ha habido información al vecino. Este no es un proyecto nuevo, siempre hacen caso omiso a la participación ciudadana. Nadie dice que no se mejore (la zona). Nos han empujado, nos han ninguneado”, criticó otra vecina.

