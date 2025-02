Fernando Díaz, conductor de Arriba Mi Gente, se sorprendió al recibir su primera nominación a los Premios Luces. En una entrevista exclusiva, el periodista compartió cómo esta nominación ha llegado en un momento inesperado, destacando el crecimiento profesional que ha experimentado este año. Además, reveló la importancia de su inseparable compañera, Pipoca, en su camino hacia la conducción y su conexión con el público.

— Fernando, primero que nada, felicitaciones por la nominación. ¿Cómo recibiste la noticia?

Fue una gran sorpresa porque no lo esperaba. Siempre reviso los medios por costumbre, y cuando vi la lista de nominados me llamó la atención. Fue una linda manera de empezar el día. Además, la gente me escribió de inmediato para felicitarme, lo cual agradezco muchísimo. Es la primera vez que me nominan a algo, así que lo tomo con humildad y como un reconocimiento al trabajo diario.

— Nos comentabas que siempre te viste más ligado al periodismo en las calles, ¿te imaginaste en la conducción?

Siempre me vi como reportero. Hice noticieros, reportajes durante muchos años y siempre pensé que eso era lo mío. Pero la conducción ha sido un reto que fui descubriendo poco a poco. He tenido que aprender a soltarme, a manejar otros ritmos. Que me reconozcan ahora como conductor, y además junto a personas con tanta trayectoria en el entretenimiento, es algo que me halaga.

— ¿Sientes que este año hubo un cambio en ti que te llevó a esta nominación?

Creo que ha sido un proceso. He aprendido a romper barreras, a descubrir nuevas habilidades. Muchas veces creemos que solo podemos hacer una cosa, y en mi caso pensaba: “soy reportero y punto”. Pero en “Arriba Mi Gente” me di cuenta de que podía hacer segmentos de cocina, juegos o entrevistas médicas, ha sido como desbloquear niveles y eso me ha permitido crecer profesionalmente.

— ¿Cuál fue el empujón que necesitabas para aceptar la conducción?

Salir de mi zona de confort. Estaba en un momento en el que tenía que decidir si seguía con los noticieros y los reportajes o me lanzaba a esta nueva experiencia. Alguien me dijo: “hazlo, ya tienes experiencia, vas a equivocarte, pero aprenderás”. Y eso me hizo dar el paso.

— ¿Cómo ha sido compartir esta experiencia con Maju Mantilla y Santi Lesmes?

Aprendo de ellos todos los días. Llevamos casi tres años trabajando juntos y nos hemos acoplado muy bien. Santi tiene un timing increíble para los juegos y el humor, mientras que Maju tiene mucha experiencia en este tipo de programas y sabe conectar con la audiencia. Además, es súper disciplinada, y eso me inspira. Este programa lo hacemos los tres, aunque la nominación sea personal, yo la siento como un reconocimiento al equipo.

— Si ganas el premio, ¿hay algo especial que harías o dirías?

Agradecer. Siempre hay que agradecer a la gente, porque el público es el que te elige. A veces no sabes por qué conectan contigo, pero lo hacen. También le agradecería a mi familia, a mis compañeros, a la producción y, por supuesto, a Pipoca.

— Justamente, Pipoca ha sido parte importante de tu imagen en la televisión. ¿Cómo crees que influyó en esta nominación?

Pipo hizo que mucha gente me conociera. Nunca pensé que tendría una dupla, porque siempre trabajé solo, pero ella ya es mi sombra. Es mi perrita hija, pero también mi compañera. Un perro tiene un carisma único, es fiel, leal y está contigo en las buenas y en las malas. Llegó al canal y pasó de ser solo una mascota a una figura pública que está por todos lados.

