En esta entrevista exclusiva, Priscila Espinoza comparte su emoción por su nominación a los Premios Luces y el reconocimiento a “Pituca Sin Lucas” y “Pobre Novio”. La actriz destaca el aprendizaje que ha adquirido en ambos proyectos, la química con Nico Ponce y el honor de haber trabajado con actores de gran trayectoria.

– Estuviste grabando dos series durante todo el 2024 y ambas han sido nominadas, ¿cómo te enteraste de la noticia?

Me enteré por Chapasa, porque a primera hora mandó al grupo la noticia de que “Pituca Sin Lucas” y “Pobre Novio” estaban nominadas. Él era el más feliz, además dijo que varios colegas, incluyendo Emilia (Drago), Jorge (Aravena) y yo, habíamos sido nominados como mejores actores. Luego mi familia también me llamó para felicitarme y fue un momento muy bonito.

– ¿Qué se siente haber formado parte de dos series nominadas a Mejor Ficción en 2024?

El año pasado fue espectacular para mi carrera. Estoy profundamente agradecida con Latina, Chasqui Producciones y La Mega de Chile por haber apostado por mí para interpretar a estos personajes.

Profesionalmente, ha sido un gran crecimiento, y siento que he mejorado mucho como actriz. La experiencia es clave, y que confíen en mi trabajo me motiva a seguir formándome y dando lo mejor de mí.

– Nico Ponce mencionó que “no habría podido elegir mejor compañera para esta serie”. ¿Cómo crees que ha evolucionado su química en pantalla?

Nosotros no hicimos casting juntos y tampoco habíamos trabajado antes. Fue nuestra primera vez compartiendo escenas, lo que siempre genera cierta incertidumbre sobre cómo fluirá la química. Sin embargo, desde la primera lectura supe que sería un gran compañero.

La confianza entre nosotros ha ido creciendo, y eso se refleja en escena. Nos divertimos, nos apoyamos y tenemos una dinámica de amistad que hace que todo fluya con naturalidad.

– Varios de tus compañeros, como Jorge Aravena, Roberto Moll, Emilia Drago y Martha Figueroa, también han sido nominados. ¿Cómo te sientes al haber trabajado con ellos?

Trabajar con actores de tanta trayectoria como Roberto Moll, a quien admiro desde “Carmín”, ha sido una experiencia maravillosa. Emilia y Martha se convirtieron en grandes amigas y guías durante las escenas de Pituca sin Lucas. Son actrices impresionantes y las considero maestras, estar nominada junto a ellas es un reconocimiento al trabajo en equipo que hicimos.

– ¿Qué es lo que más rescatas de Gracia en Pituca sin Lucas e Isabela en Pobre Novio?

Gracia me permitió regresar al pasado y entender los errores de la juventud sin juzgarlos. Me ayudó a reflexionar sobre la madurez y la empatía. Isabela, en cambio, es una mujer más centrada, con un equilibrio entre su lado profesional y su lado emocional. Me encanta cómo el amor la transforma y le da esa chispa juvenil.

– ¿Prometes algo si Nico y tú ganan sus respectivos premios como mejores actores?

Si ganamos, más que prometer algo, creo que esto confirmará que cuando un elenco trabaja en equipo y se compromete con el proyecto, los premios llegan solos. Lo importante no es el rating ni las redes sociales, sino crear personajes memorables y dar lo mejor en cada escena. Ganar sería la prueba de que estamos en el camino correcto.

– Por último, se viene la RIFA en Pobre Novio, ¿la esposa de Santiago significará el final definitivo de su relación con Isa?

No lo sé (risas). Lo que sé es que será un punto de quiebre muy fuerte en la historia. Hay muchas cosas en el aire, y eso es lo emocionante. Siento que será un nuevo comienzo para la historia, así que solo queda esperar y ver qué sucede.

