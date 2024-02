“Estuvo impecable”: Usuarios apoyaron exitosa presentación de Lita Pezo en Viña del Mar 2024

Lita Pezo, la talentosa cantante peruana, brilló con luz propia en la Quinta Vergara durante su excepcional presentación en el Festival de Viña del Mar 2024. La actuación de nuestra compatriota ha sido memorable y promete ser el inicio para conseguir la Gaviota de Plata.

En la segunda fecha del festival, Pezo se destacó en la Competencia Internacional con su emotiva canción “Luchadora”, creada en colaboración con el compositor José Abraham. El público le otorgó a la artista un sólido puntaje de 5,9. Este puntaje se combina con la evaluación del jurado, y en este caso, la suma resultó en un impresionante promedio parcial de 6,1.

La audiencia presente en el segundo día del Festival de Viña del Mar quedó cautivada por la interpretación magistral de Lita Pezo. La cantante recibió un cálido aplauso tras su presentación. Peza continúa en la búsqueda de la codiciada Gaviota de Plata, un símbolo de reconocimiento en el evento musical más importante de Latinoamérica.

Además, el apoyo abrumador que ha recibido en las redes sociales, específicamente en la plataforma ‘X’, no se hizo esperar. Usuarios de esta red social expresaron su admiración y respaldo a la cantante peruana a través de conmovedores tweets.

Por otro lado, qué orgullo me da esta noticia. Lita Pezo no solo representa a nuestro Perú, sino a la mujer peruana trabajadora, perseverante y siempre corajuda. La talentosa Lita es símbolo de que los sueños se hacen realidad y a pesar de no haber tenido tanta pantalla, hoy (…) pic.twitter.com/rMxWujZAZK