Zac Efron volvió a sorprender a sus fans con su irreconocible cambio físico

Zac Efron se convirtió en tendencia en redes sociales por su drástico cambio físico. Esta vez, el galán de Hollywood se sometió a un estricto régimen alimenticio y a una agotadora rutina de ejercicio para interpretar a Kevin Von Erich en la película ‘The Iron Claw’.

En las redes sociales se han difundido una serie imágenes donde se ve a Zac Efron con más músculos y una cabellera larga. Debido a esto, cientos de usuarios en internet evidenciaron su asombro ante el radical cambio del actor, quien luce irreconocible y de mayor edad.

En la película ‘The Iron Claw’, Efron tendrá el reto de interpretar a Kevin Von Erich, uno de los integrantes de una familia que en la década del ‘60 creó una dinastía de luchadores que alcanzaron la fama por sus hazañas en los cuadriláteros.

Los cambios físicos de Zac Efron

Recordemos que no es la primera vez que el actor de 35 años sorprende a sus fans con sus cambios físicos. En 2021, causó revuelo a nivel mundial al lucir cambios en su rostro, especialmente en sus pómulos, labios y mentón.

Asimismo, en 2017, para su participación en Baywatch, mostró un físico irreal. Para conseguir este punto, se tuvo que someter a un proceso que terminó siendo tortuoso. “Ese look no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Parece falso o de CGI. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del 2 al 3 por ciento de grasa corporal”, contó Efron.

Para su papel en Guardianes de la bahía, Zac reveló que entrenaba en exceso y comía las mismas tres comidas todos los días. “Comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estar centrado. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo. Algo se estropeó”.