Super Bowl 2023: Todo lo que debes saber de la presentación de Rihanna

Rihanna es la artista invitada para el medio tiempo del Super Bowl 2023. La cantante de Barbados incendió las redes sociales cuando se dio a conocer la noticia ya que estaba alejada de la música desde hace unos años.

Una de las características principales del evento es el show que se da en el entretiempo. En años anteriores, estrellas de la talla de Michael Jackson, Maroon 5, Lady Gaga, Bruno Mars, Dr. Dre, entre otros, fueron los encargados del espectáculo.

El anuncio de la participación de Rihanna fue una sorpresa para todos. Como se recuerda, la intérprete de ‘Umbrella’ estuvo alejada del mundo de la música por más de cinco años. En ese tiempo, se dedicó a sus otros negocios, como su propia marca de maquillaje, y a cuidar a su hijo, que tuvo con el rapero A$AP Rocky.

Su más reciente trabajo musical se pudo escuchar en la banda sonora de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, con la canción ‘Lift me up’.

La posible lista de canciones de Rihanna en el Super Bowl

A pocos días del Super Bowl, los fanáticos han empezado a especular cuál podría ser la lista de canciones de Rihanna. Roc Nation, compañía encargada de la organización del medio tiempo, dio a conocer que el espectáculo durará 14 minutos.

Según The U.S. Sun “el primer setlist de canciones es bastante completo y toca todas las eras de Rihanna, incluida la nueva en la que está a punto de embarcarse”.

De esta forma, se espera que suenen temas como ‘Umbrella’, ‘Diamonds’, ‘Love the way you lie’, ‘Work’, ‘Love on the brain’, ‘We Found Love’, ‘All of the lights’, ‘Kiss it better’ y ‘Consideration’

¿Qué artistas acompañarán a Rihanna?

Por el momento se desconoce qué otros cantantes participarán en el evento. Rihanna ha hecho muchas colaboraciones con Drake, Kanye West, Jay Z, Eminem, David Guetta, entre otros.

El rumor más fuerte es el de Jay Z, que ha sido una pieza clave en muchas de sus canciones. De acuerdo al portal TMZ, existe una lista de hasta 50 nombres para acompañarla.

La final del fútbol americano se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero en State Farm Stadium de Arizona, Estados Unidos. En esta edición se enfrentarán los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.