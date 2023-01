Sebastián Lizarzaburu ganó torneo de fisicoculturismo Mister Lima 2023

Sebastián Lizarzaburu no ocultó su felicidad tras lograr el título de Mister Lima 2023. El ‘Hombre roca’ compartió a través de sus redes sociales un mensaje donde expresó su sentir tras el logro que consiguió en el deporte del fisicoculturismo.

En el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, Sebastián Lizarzaburu aseguró que su triunfo está dedicado para su pequeña hija, fruto de su relación con la modelo Andrea San Martín.

“No puedo pedir más. Esto es un sueño hecho realidad cara**. Ganar y que mi hija suba al escenario a celebrar conmigo esta victoria. ¡Por ti lo hice! Campeón de mi categoría y campeón absoluto en Mr. Lima 2023″, se lee en el mensaje.

Asimismo, el ‘Hombre roca’ también aprovechó la oportunidad para agradecerle a todos sus seguidores por el apoyo que el mostraron a lo largo de su preparación para el mencionado evento deportivo.

“Durísima batalla, muchos competidores, mucho nivel de competencia… pero se logró. Lo hicimos una vez más. Primer puesto en todo. Les prometí dar lo mejor de mi, les prometí luchar hasta el último segundo, les prometí hacer lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Ustedes me alentaron, me motivaron, me mandaron sus vibras y energías. Y por ustedes y para ustedes va este triunfo. ¡Los amo!”, finalizó.

Sebastián Lizarzaburu y otros famosos que participaron en Miss y Mister Lima 2023

Al igual que Sebastián Lizarzaburu, Vivian Baella también se consagró en el evento Miss y Mister Lima 2023. la exvoleibolista, quien tuvo una destacada carrera defendiendo los colores de la Selección Peruana, sigue vinculada al deporte, pero esta vez en el mundo del fisicoculturismo.

Gracias a su destacada actuación, Vivian Baella se consagró la categoría bikini senior más de 1.69 cm y en fit model. Debido a estos logros, la exjugadora de Alianza Lima tendrá la posibilidad de participar en torneos internacionales.