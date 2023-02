¿Rihanna vendrá a Sudamérica? Aseguran que la cantante visitará esta parte del continente

Rihanna volverá a los escenarios este domingo en el Super Bowl. La cantante estuvo alejada de la música durante más de cinco años y la expectativa por su show sigue creciendo. De acuerdo a un periodista brasileño, su paso por Sudamérica está casi confirmado.

José Norberto Flesch tiene un canal de youtube sobre música. Dentro de sus contenidos habituales se pueden encontrar algunas filtraciones sobre posibles conciertos en su país natal. Algunos datos acertados que tuvo el año pasado fueron las presentaciones de Rosalía, Blink 182, Billie Eilish, entre otros en el Lollapalooza 2023.

En esta ocasión mencionó que la intérprete de ‘Umbrella’ estará en Brasil. “Un concierto más confirmado en Brasil. Así está la cosa, la espera ha terminado. Rihanna en Brasil. Me lo han estado preguntando durante años, así que vine a confirmar”, comentó.

Si bien es cierto, no comentó que Rihanna estará en otros países de la región, la mayoría de artistas suelen separar varias fechas en distintos lugares, como Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Posible lista de canciones de Rihanna en el Super Bowl

A pocos días del Super Bowl, los fanáticos han empezado a especular cuál podría ser la lista de canciones de Rihanna. Roc Nation, compañía encargada de la organización del medio tiempo, dio a conocer que el espectáculo durará 14 minutos.

Según The U.S. Sun “el primer setlist de canciones es bastante completo y toca todas las eras de Rihanna, incluida la nueva en la que está a punto de embarcarse”.

De esta forma, se espera que suenen temas como ‘Umbrella’, ‘Diamonds’, ‘Love the way you lie’, ‘Work’, ‘Love on the brain’, ‘We Found Love’, ‘All of the lights’, ‘Kiss it better’ y ‘Consideration’.