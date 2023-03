Milena Warthon brindará concierto gratuito en el festival Afuera Fest

El Gran Teatro Nacional anunció a Milena Warthon como parte de la temporada 2023 del festival Afuera Fest. La presentación estelar de la ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar se realizará el 10 de marzo a las 7:30 de la noche y será gratuito.

Debido a la demanda de entradas que se generó tras el anuncio del espectáculo, la organización tomó la decisión de trasladar el concierto a la explanada del Ministerio de Cultura en San Borja, ya que este recinto cuento con una mayor capacidad.

Se espera que el repertorio de Milena Warthon esté conformado por temas como “La nena”, “Agua de mar”, “Ojos azules”, “Hoy me iré”, “Esta soy yo”, “Maravilloso”, “Volvió a latir” y el popular “Warmisitay”.

¿Cómo acceder al concierto de Milena Warthon?

Las personas que quieran disfrutar del espectáculo que dará la ganadora de la Gaviota de Plata solo deberán acercarse a la explanada del Ministerio de Cultura (cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación). El ingreso es completamente libre hasta agotar el aforo.

Milena Warthon emocionada tras ganar la Gaviota de Plata

Tras su participación en Viña del Mar, la joven artista visitó el set de Arriba Mi Gente para contar su experiencia en la competencia internacional y agradeció el apoyo que le brindó el público durante su estadía en Chile.

“La Gaviota es un símbolo y un reconocimiento a estos cinco años en los que he trabajado por mi carrera, de todo lo que he pasado y de todo el cariño que recibo de la gente. Además, es una responsabilidad que me motiva a no dejar de trabajar, porque hay muchas objetivos por conseguir”, dijo Milena Warthon con una enorme emoción.

“Chile ha sido una experiencia maravillosa. Desde el primer momento que pise Santiago he recibido un cariño enorme. Cuando estuve en la Quinta Vergara fue alucinante, porque desde el primer instante la gente me aplaudió. Demostraron respeto por mi trabajo y es algo que valoro mucho”, finalizó.