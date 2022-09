Leslie Shaw presentó su nuevo sencillo titulado “Castigo”, tema donde se mezcla la cumbia con sonidos de la música urbana. Para este proyecto, la cantante nacional unió su voz a la del vocalista de una de las bandas más importantes de Uruguay: “Marama“.

Según se informó, esta canción se grabó íntegramente en los Estados Unidos y el videoclip se filmó entre Fort Lauderdale y Hollywood.

“Conocí a Agustín, el cantante de Marama, cuando estaba trabajando en el álbum anterior. Me cayó súper bien e hicimos buena conexión; intercambiamos ideas sobre lo que podríamos hacer juntos hasta que me mandaron Castigo y me encantó”, dijo Leslie Shaw.

“Es una cumbia, es alegre pero a la misma vez habla de desamor, de despecho, de drama que me encanta y siento que las chicas se van a sentir identificadas y la van a gozar y bailar en todas las fiestas”, agregó.

Hay que mencionar que esta nueva producción ya está disponible en todas las plataformas digitales.