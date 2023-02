¿Leslie Shaw en romance con Tommy Mottola? Esto respondió la peruana

Leslie Shaw se pronunció ante las especulaciones de un supuesto romance con Tommy Mottola. En una entrevista para el programa En Casa de Telemundo, la cantante desmintió los rumores y aseguró no conocer al empresario musical y actual pareja de la mexicana Thalía.

“Me dio mucha gracia. Al principio me causó una gran impresión, porque no me lo esperaba, pero después me vino bien porque acabo de lanzar un tema. Que hablen lo que quieran mientras escuchen mi música”, dijo Leslie Shaw.

Asimismo, Leslie Shaw negó haber entablado una amistad con Mottola durante las grabaciones del tema “Estoy soltera”, donde colaboró con la cantante mexicana. “No lo conozco. Yo viajé a Nueva York cuatro días antes de grabar, pero estuve enfocada en mis cosas. A Thalía solo la vi una vez, estaba con un equipo grande, pero en su mayoría eran mujeres”.

“Nunca he visto a Tommy. Yo he trabajado muchos años en Sony Music Latin y nunca me lo he cruzado ni en eventos, ni en las oficinas, ni en ningún lugar”, agregó Leslie Shaw.

¿Leslie Shaw conversó con Thalía sobre estos rumores?

Antes de culminar con la entrevista, la peruana reveló que, hasta el momento, no conversó del tema con la mexicana. “Me da vergüenza hablar con Thalía de este tema. Tenemos una bonita relación, cuando hablamos es sobre música y no me gustaría tocar este tipo chismes. Yo la admiro muchísimo”.