Halloween: Peruano se disfrazó de Andrew Redmayne, arquero de Australia

Han pasado casi seis meses desde que la Selección Peruana se quedó sin chances de poder clasificar al Mundial Qatar 2022; sin embargo, los hinchas aún lo recuerdan. El pasado 31 de octubre, un usuario de las redes sociales publicó su disfraz en TikTok con motivo de Halloween: El arquero de la Selección de Australia, Andrew Redmayne.

Para muchos, el haber sido eliminados de la carrera rumbo a la máxima fiesta del fútbol fue un golpe duro, para otros, una anécdota. De esta forma lo vio esta persona, quien lució un aspecto similar al del guardameta que atajó en la tanda de penales frente al cuadro nacional.

(El disfraz fue viralizado en las redes sociales – Captura: TikTok)

“Me dijeron que me disfrace de lo que más me da miedo y esto pasó. Me vestí como Andrew Redmayne, arquero de Australia” escribió en el video el usuario. Ante la atenta mirada de la gente, el joven se animó a simular atajadas de penales.

Cabe destacar que la celebración de Halloween no se realizaba desde el 2019, puesto que en el 2020 y 2021 la emergencia sanitaria impidió que se organizaran fiestas y eventos de gran magnitud.