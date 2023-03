Gerard Piqué: “Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”

En una entrevista para la radio española Rac1′, Gerard Piqué habló sobre su situación actual tras el final de su relación con Shakira. Pese a la polémica que se desató debido a las canciones publicadas por la cantante colombiana, el exfutbolista español aseguró encontrarse en un buen momento personal y dejó en claro que su objetivo como padre es que sus hijos se encuentren bien.

Como se sabe, en diciembre Gerard Piqué y Shakira firmaron un acuerdo para que la artista se quede a cargo de sus hijos. Tras la ruptura, la colombiana decidió trasladarse con sus pequeños a los Estados Unidos para establecerse en la ciudad de Miami.

¿Qué dijo Gerard Piqué sobre la canción de Shakira junto a Bizarrap?

Durante la entrevista, Gerard Piqué opinó sobre la polémica canción que lanzó Shakira junto al productor Bizarrap. “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”.

“Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, agregó.

¿Qué dijo Gerard Piqué sobre la participación de Milan en la Kings League?

Por otro lado, el exfutbolista defendió la decisión de Milan de participar en un programa de la Kings League. “Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”.

Hay que mencionar que la Kings League es un campeonato de fútbol siete que es impulsado por Gerard Piqué. Este torneo cuenta con doce equipos que son liderados por conocidos exjugadores como Iker Casillas o Sergio Kun Agüero.