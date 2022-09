Elton John actuará el viernes en la Casa Blanca

WASHINGTON, 20 sep (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a Elton John para una actuación el viernes en la Casa Blanca, según un comunicado de prensa.

El creador de éxitos como “Tiny Dancer” y “Crocodile Rock”, de 75 años, encabezará un evento en el que Biden y la primera dama Jill Biden también hablarán, dijo la Casa Blanca el martes.

Elton John actuó en la Casa Blanca durante el Gobierno de Bill Clinton en 1998. Declinó una invitación para tocar en la inauguración de 2017 del predecesor de Biden, Donald Trump.

El evento “celebraría el poder unificador y curativo de la música, celebrará la vida y obra de Sir Elton John y honrará a (…) maestros, enfermeras, trabajadores de primera línea, defensores de la salud mental, estudiantes, Defensores LGBTQ+ y más”, sostuvo la Casa Blanca.

Biden escribió con emoción en sus memorias de 2017 “Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose” sobre cantar “Crocodile Rock” a su difunto hijo Beau cuando era niño y años después cuando se estaba muriendo de cáncer.

“Comencé a cantarle la letra a Beau, en voz baja, para que solo nosotros dos pudiéramos escucharla”, escribió Biden. “Beau no abrió los ojos, Sin embargo, pude ver a través de mis propias lágrimas que estaba sonriendo”.