DJ Dmandado será el encargado de poner los beats en la final internacional de Red Bull 2022

DJ Dmandado será el encargado de poner los beats en la final internacional de Red Bull. A pocos días del emocionante evento de freestyle, la organización anunció al peruano como parte del espectáculo que se desarrollará el próximo 10 de diciembre en México.

Esta será la primera vez que un DJ de Perú pise un certamen de esta magnitud, motivo por el que DJ Dmandado no ocultó su felicidad tras conocer la noticia de su participación en la final internacional de Red Bull.

“Meses atrás me habían comentado para participar en la Final Nacional de Chile, pero después me dijeron que se había cancelado eso. Después de la Final Nacional de Perú me llamaron y me dijeron: ‘Dmandado, has sido seleccionado para la Final Internacional de México’. Yo pensé que era una broma. Me pareció muy chévere y me dejó sin palabras en ese momento. Yo dije: ‘se me cerró una puerta, pero se me abrió una ventana’. Estoy súper feliz de ir a disputar esto y a darle con todo”, dijo en entrevista para la web de Red Bull Batalla.

“A mí me ha demorado muchos años estar donde puedo estar en este momento. Trato de posicionarme como uno de los mejores DJ’s en el mundo del freestyle y creo que poco a poco lo voy a lograr con mucho esfuerzo y disciplina”, finalizó.

El peruano @DJ_Dmandado será el DJ de la Final Internacional de #RedBullBatalla 2022 https://t.co/fYjLzn1anL Nos vemos el 10 de diciembre en vivo desde el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. pic.twitter.com/i8C4GGOlE4 — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) November 16, 2022

¿Quién es el freestyler que representará a Perú en la final de Red Bull?

El peruano que competirá en la final de Red Bull 2022 será Choque, quien consiguió su pase a la competencia internacional tras imponerse en la final de Perú a Cafú. Previo a esta batalla, el experimentado freestyler superó a raperos como Scraps, Scope y Strike.