¿Cuál es el estado de salud del actor Andrés García?

A través un video publicado en su canal de YouTube, Margarita Portillo, esposa del reconocido actor Andrés García, compartió información sobre el estado de salud artista de 82 años. ¿Qué dijo? Según explicó, su pareja estuvo nuevamente hospitalizado y tuvo que recibir varias transfusiones de sangre y plasma tras sufrir complicaciones por la cirrosis que padece.

A pesar del complicado momento que afronta, Margarita Portillo aseguró que Andrés García está luchando por su vida. Además, reveló que para él es muy importante seguir compartiendo información en su canal de YouTube para sentir el cariño de su público.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró”, dijo la esposa del actor.

“Debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en su médula espinal, antes podía compensarse y ahora no es así. Por eso, el doctor Jorge Arturo Canto Martínez, que es su médico tratante principal, le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia”, agregó.

Asimismo, Margarita Portillo compartió un video donde Andrés García narra sus impresiones sobre su actual estado de salud. “Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y débil. Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, finalizó el actor.