Cantante, actor y activista de DDHH, Harry Belafonte fallece a los 96 años

25 abr (Reuters) -Harry Belafonte, cantante, compositor y actor que comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en los años 50 con su éxito “Banana boat” antes de dedicarse al activismo político, falleció el martes a los 96 años, informó The New York Times el martes.

La causa de la muerte de Belafonte fue una insuficiencia cardíaca congestiva, dijo al Times el portavoz del cantante Ken Sunshine.

Reuters no pudo ponerse en contacto con Sunshine.

Como actor negro que exploraba temas raciales en las películas de la década de 1950, Belafonte pasaría más tarde a trabajar con su amigo Martin Luther King Jr. durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos a principios de la década de 1960.

En la década de 1980, se convirtió en la fuerza motriz de la canción “We Are the World”, una grabación repleta de celebridades para luchar contra la hambruna.

Belafonte dijo en una ocasión que se encontraba en un constante estado de rebelión impulsado por la ira.

“Tengo que formar parte de la rebelión que intente cambiar todo esto”, dijo al New York Times en 2001. “La ira es un combustible necesario. La rebelión es sana”.

Belafonte nació en el barrio neoyorquino de Manhattan, pero pasó su primera infancia en la Jamaica natal de su familia.

Guapo y de modales suaves llegó a ser conocido como el “Rey del Calypso” al principio de su carrera.

Fue la primera persona negra a la que se permitió actuar en muchos locales nocturnos de lujo y también logró avances raciales en el cine en una época en la que la segregación imperaba en gran parte de Estados Unidos.

En “Island in the Sun” (La isla del sol), de 1954, su personaje acarició la idea de una relación con una mujer blanca interpretada por Joan Fontaine, lo que provocó amenazas de quemar cines en el sur de Estados Unidos, según los reportes de la época.

En la década de 1960 hizo campaña con King, y en la de 1980 trabajó para acabar con el apartheid en Sudáfrica. Coordinó la primera visita de Nelson Mandela a Estados Unidos.

Belafonte viajó por el mundo como embajador de buena voluntad de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en 1987 y más tarde creó una fundación contra el sida. En 2014 recibió un Oscar por su labor humanitaria.

Belafonte impulsó “We Are the World”, la colaboración musical de estrellas de 1985 que recaudó fondos para paliar la hambruna en Etiopía.

Tras ver un sombrío reportaje sobre la hambruna, quiso hacer algo parecido a la canción “Do They Know It’s Christmas?” del supergrupo británico Band Aid, que había recaudado fondos un año antes.

En “We Are the World” participaron superestrellas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles y Diana Ross, y recaudó millones de dólares.

“Mucha gente me pregunta: ‘¿Cuándo decidiste, como artista, convertirte en activista?”, contó Belafonte en una entrevista en la National Public Radio en 2011. “Yo les respondo: ‘Fui activista durante mucho tiempo antes de convertirme en artista'”.

Nacido como Harold George Bellanfanti en el barrio neoyorquino de Harlem, se trasladó a Jamaica antes de regresar a Nueva York para cursar estudios secundarios.

Describió a su padre como un borracho maltratador que les abandonó a él y a su madre, dejando a Belafonte con el anhelo de una familia estable. Sacó fuerzas de su madre, una empleada doméstica sin estudios, que le inculcó el espíritu activista.

“¡Nos enseñó a no capitular nunca, a no ceder nunca, a resistir siempre a la opresión!”, contó Belafonte a la revista Yes!.