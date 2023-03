Cansu Dere, protagonista de ‘Traicionada’, desmintió los rumores sobre su desaparición en el terremoto de Turquía

Tras el fuerte terremoto que estremeció Turquía el pasado 6 de febrero, muchos medios catalogaron de ‘desaparecida’ a la actriz Cansu Dere protagonista de la novela ‘Traicionada’. La artista ha desmentido estos rumores en una conversación con CNN.

Como se recuerda, no se supo nada de la mujer de 42 años después del movimiento sísmico por lo que algunos medios inclusive aseguraron que había fallecido, sin embargo, se ha dado a conocer que la razón de su ausencia en redes sociales ha sido una herida en el talón.

“No quise preocupar a nadie”, comentó, explicando también que no salió de casa durante este tiempo para no complicar su lesión y poder recuperar su movilidad. Sobre su silencio en redes aseguró que no las usa mucho y que quiere usar su Instagram “como un álbum en el que comparto mis momentos felices”.

Esta información le ha devuelto la calma a sus fanáticos, los cuales llenaron de comentarios sus publicaciones pasadas pensando que le había pasado algo malo a la intérprete.

¿Dónde ver ‘Traicionada’, la novela protagonizada por Cansu Dere?

