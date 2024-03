Steve Palao más enfocado que nunca en El Gran Chef Famosos X2: “Él no respira, cocina”

Empieza una nueva noche de semifinales en la cocina favorita por millones de peruanos. Steve Palao está ansioso por empezar a cocinar y José Peláez narró un pequeño detalle que ocurrió detrás de cámaras. “El señor Palao está aquí hace dos horas diciendo ‘quiero cocinar, quiero cocinar, quiero cocinar, quiero cocinar'”, contó.

Por sorprendente que parezca, el papá de Austin no lo negó. “Ahora solamente estoy enfocado en cocinar. Duermo, cocino. Me levanto cocino”, expresó. El artista aseguró que lo que menciona su padre es totalmente cierto. “Él no respira, cocina”, añadió.

Este martes 26 de marzo se vive la cuarta noche de la etapa semifinal de “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas se enfrentarán en la cocina de Latina Televisión para llegar a la recta final y tentar la oportunidad de llevarse la ‘Olla de Oro’. ¿Quiénes lo conseguirán?

