¿Será Khabir Tello? Giacomo Bocchio reveló quién SIN DUDA sería su dupla perfecta para la nueva temporada de El Gran Chef Famosos

“El Gran Chef Famosos” volverá para una nueva temporada con el DOBLE de diversión y el DOBLE de sazón MUY PRONTO. Así que, en medio de la expectativa, el jurado Giacomo Bocchio adelantó a quién traería a la cocina del programa culinario de Latina Televisión si en caso tuviera que trabajar en dupla.

A pesar de que lleva más de 200 episodios siendo jurado, Giacomo Bocchio solo ha tenido un par de oportunidades para realmente involucrarse en la cocina: el especial de Navidad y la Gran Pollada Bailable. Así que, consultado por Latina Entretenimiento EN EXCLUSIVA sobre la posibilidad de ser uno de los participantes y tener que escoger a su dupla, soltó un par de nombres que pasaron por su mente.

La primera opción que dio Giacomo Bocchio con una gran sonrisa en el rostro es que traería a su novia Brenda Dávila, con quien se comprometió a finales del 2023. El chef aseguró que traería a Brenda “sin lugar a dudas porque es cocinera”. Como recordamos, la joven participó de un episodio de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” como jurado invitada, ya que su especialidad es la pastelería y en esa ocasión hicieron donas y berlinesas.

Aunque, por la mente de Giacomo Bocchio también pasó otra posibilidad: Khabir Tello. El también chef es muy querido por los ‘chefcitos’ por sus apariciones en “El Gran Chef Famosos” y la manera tan didáctica de explicar más detalles sobre el mundo marino en la cocina.

Giacomo Bocchio: Conoce su opinión sobre un cuarto jurado para la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”

Armando Machuca exigió un cuarto jurado para evaluar los platos de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Este polémico pedido hecho -hace unos pocos episodios- tuvo rebote entre los ‘chefcitos’ de las redes sociales, quienes querían conocer la opinión de los jueces.

Así que, enterado al respecto, Giacomo Bocchio se animó a compartir sus pensamientos al respecto. En conversación con Latina Entretenimiento, el chef aseguró que no habría problema en integrar a un especialista al equipo. “Creo que no (cambiaría la dinámica). No hay ningún problema, ojalá que sea cocinero”, agregó.

“No habrá caos”: Giacomo Bocchio habló sobre la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”

En la nueva edición de “El Gran Chef Famosos”, los participantes trabajarán por duplas en la famosa cocina de Latina Televisión. Pero, para el jurado Giacomo Bocchio, esto no significará que el caos será lo que prime en el set.

A diferencia de lo que opinó Nelly Rossinelli, el chef peruano aseguró que trabajar en duplas será una oportunidad para que los participantes sean más organizados.

“Debería no ser más caótica porque cuatro manos funcionan mejor que dos para hacer una sola preparación, así que creo que deberían tener un poco más de control la brigada de cocina de cada una de las estaciones”, aseveró.

