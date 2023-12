Giacomo Bocchio anunció su compromiso con Brenda Dávila, jurado invitada de El Gran Chef Famosos

Giacomo Bocchio acaparó la atención de los televidentes desde su primera aparición en “El Gran Chef Famosos” de Latina Televisión. Desde entonces, el chef peruano ha compartido ciertos detalles de su vida a través de las redes sociales. El más reciente: su compromiso con Brenda Dávila.

El pasado 2 de diciembre, mismo día en que se transmitió la final de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, el chef decidió pedirle la mano a su enamorada a quien conoció antes del 2016, cuando ambos trabajaban en un restaurante limeño.

¿Cómo fue el compromiso de Giacomo Bocchio, jurado de “El Gran Chef Famosos”, con la chef Brenda Dávila?

A través de su cuenta de Instagram, el chef Giacomo Bocchio compartió un video con fragmentos de la pedida de mano a su ahora novia Brenda Dávila. En las imágenes, se puede observar que el jurado de “El Gran Chef Famosos” convocó a sus familiares para ser testigos de la pedida.

Por su lado, Brenda Dávila se mostró emocionada con la sorpresa y le dio el sí “hasta la eternidad”. “Eres tú, tú has hecho que mi vida de una vuelta 360. Me has hecho entender que la vida es más que lo que vivimos en el día a día, mi compromiso es contigo ante los ojos de Dios y eso es algo que nada ni nadie lo va poder cambiar. El tiempo de Dios es perfecto y este es solo el inicio de algo grande que él tiene preparado para nosotros”, escribió la chef en el post.

¿Cómo fue el paso de Brenda Díaz, novia de Giacomo Bocchio, por “El Gran Chef Famosos”?

Como recordamos, Brenda Dávila tuvo su paso por la cocina en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” el pasado 17 de noviembre. La chef llegó en reemplazo de su pareja Giacomo Bocchio en un episodio dedicado a postres, en los cuales la joven es especialista.

En ese episodio, los participantes recibieron a sus familiares como refuerzos en la cocina: ‘Checho’ Ibarra con su esposa Rocío Gonzáles Prada, Gino Pesaressi con su hermana Kathy Pesaressi, Renato Rossini con su prima Janette Miller y Giancarlo el ‘Flaco’ Granda con su hermano Pablo Granda.

El jurado optó por pedirle como único plato de la noche Donas y berlinesas. Una vez concluido el tiempo, Nelly Rossinelli y Javier Masías junto a Brenda Dávila decidieron quiénes pasarían a la Noche de Eliminación.

