Se rebela: Leslie afirma que ya “no quiere” a Javier Masías en El Gran Chef Famosos

Ya no lo quiere. Leslie Stewart compartió un video del detrás de cámaras del programa de ayer, lunes 25 de septiembre, en El Gran Chef Famosos. En el video se le ve junto a Santi Lesmes, Rocky Belmonte y los jurados Giacomo Bocchio y Javier Masías.

Recordemos que la gala pasada, Leslie Stewart fue enviada a sentencia, luego de que el jurado, conformado por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, eligiera como ganador al plato de Santi Lesmes. Ellos estaban en duelo al preparar Lomo al Wok con Tallarines a la huancaína.

La actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram donde etiquetó a sus compañeros Santi Lesmes y Rocky Belmonte. “Hoy me toca con Rocky Belmonte. Con Santi que está peleándose con él mismo”, inició contando, mientras los enfocaba a cada uno de ellos.

Además, la actriz también mostró que con ellos, estaba los jurados Giacomo Bocchio y Javier Masías. “También están los jurados. Mi queridísimo jurado Bocchio y Javier”, señalando con desdén el nombre de este último.

Esto causó la risa de todos los presentes. Masías, por su parte, dijo: “Ya no me quiere”. A lo que Leslie Stewart le respondió confirmándole lo que había mencionado: “Sí, ya no te quiero”.

Recordemos que Javier Masías siempre ha demostrado ser muy crítico con la preparación de los participantes y señalando los errores que ellos cometen mientras pasa por cada estación.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. El Loco Wagner fue el segundo famoso en dejar la competencia, luego del repechaje.