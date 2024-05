El Gran Chef Famosos: Masías no confía en el talento culinario de Zelma, ¿por qué?

Pese a estar celebrando el primer aniversario de “El Gran Chef Famosos”, el jurado Javier Masías no pudo evitar hacer comentarios críticos al trabajo de los participantes de la nueva temporada. Los concursantes recibieron el encargo de preparar el pastel para la celebración en dos equipos y solo uno de ellos se llevaría la ‘Torta de Oro’.

Zelma Gálvez trabajó para el equipo de Emilram Cossío con una sola tarea: preparar el manjar para la torta.

Y, pese al esfuerzo, el jurado Masías no dudó en lanzarle un ácido comentario: “El manjar está buenazo. ¿Quién habrá hecho esto? Obviamente Zelma no puede haber hecho esto”. “Por favor, Javier. ¿Ves? Es que no me tienes confianza”, respondió la particiapante.

Este miércoles 1 de mayo, “El Gran Chef Famosos”, el programa gastronómico de Latina Televisión, festeja por todo lo alto su primer aniversario con una gran dinámica que involucra a los exparticipantes que cautivaron a los televidentes a lo largo de las siete temporadas que lleva al aire.

