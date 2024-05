El Gran Chef Famosos: Peláez trolea a Fátima Aguilar: “No se olvida de su pasado”

¡No se lo esperaba! Fátima Aguilar, participante de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”, regresó al set de televisión para festejar el primer año al aire del exitoso formato gastronómico.

Pero, lo que la periodista de Latina Noticias nunca esperó fue este comentario por parte de Peláez. “Así me gusta, una participante de El Gran Chef Famosos que no se olvida de su pasado. No se olvida que todos en algún momento han hecho una porquería de comida en esta cocina y ahora se vienen a hacer los buenos”, dijo el conductor, dejando a Fátima con la boca abierta.

Este miércoles 1 de mayo, “El Gran Chef Famosos”, el programa gastronómico de Latina Televisión, festeja por todo lo alto su primer aniversario con una gran dinámica que involucra a los exparticipantes que cautivaron a los televidentes a lo largo de las siete temporadas que lleva al aire.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.