“Mi viejo cuando yo terminé de estudiar, ¿sabes a dónde me metió? Al Senati”, contó cuando repasó su vida académica y profesional. Se trata de un popular instituto que año a año recibe a jóvenes interesados en potenciar sus habilidades en diferentes áreas, entre estas, la mecánica.

Sin embargo, el cantante sabía muy bien que su vocación eran las comunicaciones y los medios. “Mi papá era mecánico de automotores diésel”, contó Ricky para explicar el deseo de su padre de que continuara con su oficio.

“No es que no lo entendiera, pero el hecho de estar en un taller no me alucinaba”, reveló. Actualmente, Ricky es publicista y cuenta con un máster en esta disciplina. “Estoy contento de haber llegado hasta lo que soy. Definitivamente, no me dediqué a la mecánica”, aseguró en retrospectiva.

Mira AQUÍ el Enseñame.pe de Ricky Trevitazzo COMPLETO vía YouTube Latina

¿De qué trata Enséñame Pe, el nuevo espacio de entrevistas de Latina vía YouTube?

ENSÉÑAME PE se centra en desvelar la vida de los famosos más allá de lo que muestran en la pantalla; en este caso, las pantallas de Latina. El programa se enfoca en la pasión que motiva a estos talentos y en sus hobbies menos conocidos, proporcionando una visión íntima y auténtica de su vida personal. A través de entrevistas como un polizón, buscamos conectar a la audiencia con sus ídolos de una manera única, revelando historias y talentos que, hasta ahora, han permanecido “ocultos”.

Además, cada episodio incluirá consejos, tips, datos, advertencias, mitos y más que el talento compartirá sobre su hobby. Estos consejos ayudarán a los espectadores a explorar nuevas pasiones o a mejorar en las que ya están involucrados. Desde técnicas que han aprendido hasta anécdotas divertidas se vivirán en ENSÉÑAME PE.