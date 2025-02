En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, la temporada anterior del programa gastronómico de Latina, Ricky Trevitazzo deslumbró a toda la cocina al ser uno de los finalistas. En uno de los episodios, el participante le dedicó unas conmovedoras palabras a Luigi Carbajal.

Cuando se le preguntó a Ricky sobre la reacción de su ex compañero a su emotivo discurso, lanzó un CONTUNDENTE comentario. “Me sentí mal, definitivamente. Pero poco a poco, te das cuenta de cómo es la hermandad. ¿Qué haces tú demostrando tanto cariño, tanto aprecio, tanto amor, tanta lágrima si al final sientes que no es correspondido?”, respondió.

Además, el ex finalista de El Gran Chef afirmó que la mejor opción es optar por la indiferencia ante amistades de este tipo. “Estás demostrando tu cariño, tu amor, tus sentimientos AL AIRE. Mejor, simplemente, reservarlo, ya no demostrar nada”, aseguró.

Ricky ha tomado este pasaje de sus vida como una lección de vida. “No es bueno llorar por alguien que NO te corresponda, que te mira y te diga no te creo y que fomente al decir eso de son lágrimas de cocodrilo. Yo NO soy así, soy transparente”, reflexionó.

Mira AQUÍ el Enseñame.pe de Ricky Trevitazzo COMPLETO vía YouTube Latina

¿De qué trata Enséñame Pe, el nuevo espacio de entrevistas de Latina vía YouTube?

ENSÉÑAME PE se centra en desvelar la vida de los famosos más allá de lo que muestran en la pantalla; en este caso, las pantallas de Latina. El programa se enfoca en la pasión que motiva a estos talentos y en sus hobbies menos conocidos, proporcionando una visión íntima y auténtica de su vida personal. A través de entrevistas como un polizón, buscamos conectar a la audiencia con sus ídolos de una manera única, revelando historias y talentos que, hasta ahora, han permanecido “ocultos”.

Además, cada episodio incluirá consejos, tips, datos, advertencias, mitos y más que el talento compartirá sobre su hobby. Estos consejos ayudarán a los espectadores a explorar nuevas pasiones o a mejorar en las que ya están involucrados. Desde técnicas que han aprendido hasta anécdotas divertidas se vivirán en ENSÉÑAME PE.