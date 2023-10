Renato Rossini Jr. al ser eliminado de El Gran Chef Famosos 4: “Prometo practicar en caso algún día me pidan volver

Esta noche un participante más le dijo adiós a la competencia. Un programa lleno de grandes emociones se vivió en día de eliminación de “El Gran Chef Famosos”, donde los Rossini, Christian Ysla y Fiorella Cayo se enfrentaron por seguir en carrera; sin embargo, Renato Rossini Jr. no logró convencer al jurado con su sazón y se retiró del reality culinario.

¿Cómo te sentiste al participar en El Gran Chef Famosos?

Me pareció un honor poder pisar el set de Latina por primera vez y tener la oportunidad de poder compartir pantalla con varias leyendas de la televisión.

¿Consideras que los jurados fueron objetivos al calificar tu plato?

Por supuesto que sí, es una competencia muy rigurosa… el jurado debe ser exigente. Es un sueño hecho realidad que siquiera el jurado del Gran Chef pueda probar lo que yo he preparado, tal vez aún no doy la talla, pero prometo practicar en caso algún día me pidan volver.

¿Qué lección de vida te deja tu paso por el reality de cocina?

Siempre hay que ser auténticos y buenas personas… Trabajar con un gran grupo humano lleno de muchos valores ha hecho que sea un mejor profesional en el rubro televisivo. Pude rescatar muchos aprendizajes que me llevaré por el resto de mi vida.

Tu papá aún sigue en competencia, ¿crees que él llegue a la final?

Solo si se esfuerza, es una competencia muy dura. Solo si se esfuerza llegará a levantar esa olla dorada… espero que mi eliminación no sea en vano.

Esta temporada no tendrá ‘Repechaje’, pero si te dieran la oportunidad de regresar, ¿lo harías?

Definitivamente, lo haría, tengo algo pendiente y esa olla será mía a toda costa. Será propiedad del #teamfenomenal.

Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 7:45 p.m. y sábados desde las 8:30 p.m. por Latina.