El Gran Chef Famosos: Zelma Gálvez nerviosa por la imponente mirada del jurado: “Me aturden”

Zelma Gálvez está presentando serias complicaciones en la cocina, no puede avanzar con las preparaciones y eso hará que se retrase. Esto es algo crucial, pues si no presenta el último platillo, el jurado simplemente le colocará cero. Ahora está intentando que presentar sus huevos, pero los jueces no la aprueban.

Ante ello, se mostró preocupada, pues sabe que esta es una gran oportunidad para volver a la competencia y estar más cerca de la ‘Olla Dorada’. “Quieren así… Yo no sé, con su mirada me ponen nerviosa. Me aturden. Esa mirada de desprecio…, acotó.

Este jueves 2 de mayo, “El Gran Chef Famosos”, el programa gastronómico de Latina Televisión, vive una fecha más del temible repechaje. Emil Jaime, Giovanna Valcárcel, Mathías Brivio, Emilram Cossío y Zelma Gálvez buscarán que regresar a la competencia.

