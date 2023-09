Reclamará al banco: Mayra Goñi encontró todos los pedazos de los billetes que mordió su perro

No se da por vencida. Mayra Goñi está decidida a no perder el monto económico que mordió su perro. Ella encontró que su mascota había mordido varios billetes de 100 dólares mientras ella no estaba en su casa. La ex integrante de El Gran Chef Famosos documentó todo para sus redes sociales.

Luego de mostrar lo que había hecho su peludito. La actriz y su familia no se dieron por vencidos con el dinero y Goñi se lo hizo saber a sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, ella contó que su padre encontró todos los pedazos de cada uno de los billetes.

“Mi papá rescató los pedazos que faltaban para ir al banco a reclamar con fundamento”, contó la actriz. Como se sabe, Mayra Goñi vive actualmente en Miami, por lo que el dinero eran billetes en dólares.

Ella regresó a nuestro país para participar de El Gran Chef Famosos, donde llegó hasta la etapa del repechaje, la cual no pudo superar. Sin embargo, la actriz deleitó a todo el público peruano con sus divertidas ocurrencias y su forma de ser.

Goñi fue la segunda eliminada de la noche del repechaje al obtener solo nueve puntos por la preparación de su Ragú con polenta otorgado por el jurado conformado por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. El Loco Wagner fue el segundo famoso en dejar la competencia, luego del repechaje.