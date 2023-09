Quiero que me quieran como soy: Javier Masías ‘destruye’ a Nelly Rossinelli por usar filtros en Instagram

Nelly Rossinelli y Javier Masías se divierten mientras graban El Gran Chef Famosos. Ambos jurados constantemente publican en sus redes sociales pequeños momentos que terminan compartiendo con sus seguidores.

Hace unos días, Javier Masías grabó una historia en su cuenta de Instagram donde aparecía la famosa influencer. Ella, luego de ver que estaba siendo grabada, le reclamó a su compañero por no ponerle un filtro cuando la enfocaba, pues ‘se le veía las arrugas’. El exigente jurado lo tomó a la broma y continuó mostrando a las personas que estaban en el set.

Posteriormente, la ‘mamá de los pericotitos’ compartió una historia junto a Masías con el filtro puesto. Ella le mostró cómo se veían ambos con ese efecto de Instagram.

“Javi, mira. Este es el filtro de belleza que me tienes que poner cuando me sacas en tus historias. Así no me destruyes públicamente”, le dijo la jurado. Por su parte, Masías le respondió con una polémica frase. “No tengo ningún problema con mis arrugas. Creo que el mundo moderno nos está facilitando demasiadas cosas, para mentirle a la gente. Yo quiero que me quieran como soy”, indicó el periodista gastronómico.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el penúltimo eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia, mientras que Mayra Goñi fue la quinta persona en dejar el reality de cocina. A ellos se sumó el tiktoker Josi Martínez como sexto eliminado de la competencia de Latina.