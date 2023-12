¿Por qué Mayra Goñi y Ale Fuller se distanciaron? lo que pasó antes de su reconciliación en “El Gran Chef Famosos”

Ale Fuller y Mayra Goñi vivieron un dulce momento en el especial navideño de “El Gran Chef Famosos”. Tras unas emotivas palabras, se conoció que gracias al programa ambas artistas lograron reconciliarse. Muy pocas personas tenían conocimiento de que no frecuentaban como antes. Acá te explicamos la razón, con todo y detalles para que puedas estar al tanto de lo que sucedió en su tiempo.

La noticia vio la luz cuando en pleno intercambio de regalos con todos los participantes presentes. Mayra Goñi no pudo evitar entrar en llanto cuando describió a su “amiga secreta”. “Es para una persona que no veo hace algunos años, voy a llorar… Siempre lloro, es Navidad y me pongo sensible. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que podamos estar juntas otra vez. Ale, esto es para ti, amiga”, expresó la cantante.

Ale Fuller sólo atinó a acercarse rápidamente a Goñi y le dio un fuerte abrazo. “Te quiero mucho”, le dijo al oído. Luego, abrió su regalo navideño. Sorprendentemente era una muñeca inspirada ella. Quedó fascinada.

¿Por qué Mayra Goñi y Ale Fuller se distanciaron?

Para conocer lo que realmente sucedió tenemos que remontarnos al 2015, cuando Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos formaron parte de una producción nacional. Es ahí donde se hicieron grandes amigas. Sin embargo, esto cambió drásticamente. De un momento a otro Ale dejó se aparecer en las fotografías junto a las artistas.

Se especuló mucho que la verdadera causa de su distanciamiento se debió Pablo Heredia, un actor argentino que fue pareja de Ale Fuller. Cuando terminaron su relación, él empezó a ser vinculado con Flavia. Antes los rumores, la actriz confirmó que ya no era cercana con Mayra ni Flavia. No obstante, eso quedó atrás y ahora las participantes del programa son grandes amigas.

Revive su reconciliación en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano.