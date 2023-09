Patricio Suárez Vértiz y el secreto revelado para ‘soltarse’ en el set de El Gran Chef Famosos 

En la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”, Patricio Suárez Vértiz se robó la atención del público. Y, pese a ser el séptimo eliminado por el jurado, se llevó un gran recuerdo de su participación en el programa de Latina. Así lo demostró su reciente declaración sobre su paso por la cocina.

Tras estar ausente durante dos décadas de las pantallas, el músico regresó para someterse a las largas jornadas de grabación para “El Gran Chef Famosos”. Pero, algo que nadie sabía, es que Patricio Suárez Vértiz se tomaba un poco de ron para mostrarse ‘más suelto’ frente a las cámaras.

“Cuando entré el primer día (a ‘El Gran Chef Famosos’), me sentí totalmente perdido porque yo no soy artista, yo soy músico. No me veía a mí cocinando, es como ver a un futbolista a cocinar, no es lo suyo, entonces me sentía como pez fuera del agua. La única forma de llevar eso, era meterme un traguito de ron todas las mañanas antes de salir a escena. Es la verdad. No salía tomado, pero sí salía un poquito más suelto”, dijo a Infobae Perú.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.