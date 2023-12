¡Para no creer! Tilsa Lozano predijo a los participantes que llegaron a la gran final de El Gran Chef Famosos 4 

El último jueves 30 de noviembre, Tilsa Lozano le dijo adiós a la competencia de “El Gran Chef Famosos”. La modelo se quedó con el cuarto lugar de la cuarta temporada del concurso culinario de Latina Televisión.

Pero, antes de abandonar la cocina hasta una próxima oportunidad, conversó con Latina Entretenimiento y dio sus pronósitos sobre quiénes serían los dos participantes que llegarían a la gran final de “El Gran Chef Famosos 4”. Sorprendentemente, le atinó y aquí te contamos TODO.

¡Tilsa Lozano predijo los finalistas de “El Gran Chef Famosos 4”!

El mismo día de su eliminación, Tilsa Lozano dejó a los semifinalistas: Gino Pesaressi, Mónica Zevallos y Christian Ysla. Pero, al haberse enfrentado a ellos, la modelo sabía quiénes tenían más posibilidades de llegar a la gran final.

“Yo creo que en la final van a ir Mónica y Christian. Hay muchos que son buenos, pero creo que Moni de todas maneras está en la final. Y, por lo que veo, creo que Christian va a ser quien va a llegar ahí también”, aseguró Tilsa antes de irse definitivamente de esta cuarta temporada, dejando abierta la posibilidad de regresar por una revancha en el futuro.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre volver a la cocina en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Tras despedirse de sus compañeros de “El Gran Chef Famosos”, Tilsa Lozano conversó brevemente con Latina Entretenimiento. Pese a las lágrimas que aún tenía los ojos, la modelo mantenía una sonrisa de orgullo en el rostro por todo lo logrado dentro de la cocina y está segura de que volverá para tener su reinvindicación.

“Por supuesto que regresaría por la olla dorada (en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’) de todas maneras. Y, si no me la llevo, igual regresaría a seguir aprendiendo y a seguir dando lo mejor de mí”, dijo.

Pero, siendo más sincera con ella misma, advirtió que no tomaría ningún curso relacionado a la cocina. “No mi amor, no voy a tener nada que ver con la cocina más que cocinarle a mis hijos y a mi familia, que era lo que siempre hacía”, aseguró.

Asimismo, Tilsa Lozano reveló lo que significa realmente la cocina para ella: “Para mí, la cocina era un sinónimo de amor, y nunca la he experimentado como para cocinarle a otras personas, sino a mi esposo, a mis hijos, a mi familia. Creo que voy a volver a eso”.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre su quemadura en “El Gran Chef Famosos?

Con el propósito de llegar hasta la etapa final de “El Gran Chef Famosos”, Tilsa Lozano se enfrentó a una intensa Noche de Eliminación donde tuvo que cocinar un postre peruano: Suspiro a la limeña. Para lo cual, tuvo que calentar leche condensada en una olla a presión. Sin embargo, no supo cómo abrirla correctamente y el manjar hirviendo se le derramó en el brazo, causándole una quemadura.

Al recordar ese momento, Tilsa Lozano confiesa que, por un instante, la idea de abandonar la competencia cruzó por su mente. Pero decidió continuar para demostrar su resiliencia, no solo a su familia y fanáticos, sino a ella misma.

“Soy resiliente no solamente en la cocina, lo he sido siempre mi vida lo que han podido ver y lo que no. Creo que de eso se trata la vida de caerse y levantarse, porque cuando te levantas después de una caída te levantas más fuerte. Te lo prometo”, aseguró la modelo a Latina Entretenimiento.