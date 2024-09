Israel Dreyfus se convirtió en el octavo eliminado de “El Gran Chef Famosos, La Academia“. El participante abandonó la competencia, no sin antes ser aplaudido por sus compañeros y por el exigente jurado de la competencia. Una vez fuera de la cocina, el alumno habló EN EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento. Y, entre algunos de los temas que mencionó, se tomó el tiempo para ACLARAR su supuesta “rivalidad” con su compañera de clases Wendy Menendez.

Ambos participantes tuvieron intercambio de palabras en el calor de la competencia dentro de la famosa cocina de Latina Televisión. Sin embargo, eso no habría sido más que una situación del momento porque el propio Israel Dreyfus aseguró que se llevó bien con TODOS sus compañeros de “La Academia”. “Con Carlos Palma he tenido mucha química, con Adolfo también, igual que con Diana (…) Hasta con la misma Wendy. Le agarré mucho cariño, por más que hubo ciertas fricciones, pero eran cosas de competencia“, aseveró.

En esa misma línea, el exparticipante de “La Academia” aseguró que el intercambio de palabras con Wendy Menendez no fue “tan dramático” como lo podrían haber percibido los ‘chefcitos’. “Al final, parte de este formato es ver cómo reaccionamos cada uno de nosotros frente a la presión de la cocina. Yo, después de esto, digo que quien resuelve lo que sea acá en la cocina puede resolver lo que sea en su vida”, sentenció.

