El jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” tomó una decisión y, en esta ocasión, salvó a Jely Reategui y Christian Thorsen de la temida Noche de Desaprobados. Por ende, ambos pasaron directamente al siguiente ciclo de competencia.

La primera salvada fue Jely. La actriz optó por NO usar su medalla dorada, y, aún así, el jurado la salvó por su buen desempeño con el plato de cuy guisado con maní. “Jajaja. Me arriesgué”, celebró en el confesionario.

En tanto, Christian se convirtió en el segundo alumno en ser enviado directamente al siguiente ciclo. “¡Yes! No lo puedo creer. Me gustó mucho el plato, me encantó. Lo he disfrutado mucho y qué bueno que les haya gustado y que yo haya tenido la posibilidad de pasar”, dijo.

