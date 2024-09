Phillip Chu Joy se emocionó hasta el borde del llanto en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El alumno debía preparar su cuy guisado con maní, cuya preparación le hizo recordar a un momento muy especial al lado de un familiar.

“Me siento bastante cómodo. No sé si voy a pasar porque todo el mundo está cocinando rico. Pero hoy me siento cómodo. Cuando cocinaba con mi abuela hacíamos bastante estofados y esto me hace acordar un montón. Ojalá que salga lo suficientemente rico para que pase”, dijo a punto de dejar correr una lágrima en su rostro.

Este miércoles 11 de setiembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cuatro de los participantes que siguen en carrera lucharán por evitar la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.