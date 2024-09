Los alumnos de “El Gran Chef Famosos, La Academia” fueron retados a hacer cuy guisado como segundo plato de la noche. Y Wendy Menendez aseguró NO tener miedo a nada.

La alumna aseguró que trozar el cuy no le daba asco, como podía pasarle a sus rivales. “A mí no me asusta. Ya nada me asusta”, sentenció Wendy Menendez frente a las cámaras.

Este miércoles 11 de setiembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cuatro de los participantes que siguen en carrera lucharán por evitar la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

