Jely Reategui sufrió una pequeña quemadura durante el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La participante no calculó bien y terminó chocando su mano con la bandeja caliente.

“Me quemé, me quemé. He perdido la mano”, se lamentó la alumna. “Lo cierro, le pongo el quesito, lo meto al horno… Plin, me quemo. Pero, ¿saben qué? Soy una mujer valiente”, agregó.

Este miércoles 11 de setiembre se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cuatro de los participantes que siguen en carrera lucharán por evitar la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

