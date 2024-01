“No hay nada más difícil que vivir sin ti”: ‘Chefcitos’ no superan la eliminación de Armando Machuca

Armando Machuca fue recientemente eliminado de “El Gran Chef Famosos”. El actor logró ganarse el cariño de millones de televidentes peruanos con su inusual humor y frases muy características de él. Lo más afectados con su salida fueron ellos, los ‘Chefcitos’, pues estaban totalmente encantados con su presencia dentro del programa.

A pesar de que Armando salió de la cocina hace algunos días, los fanáticos no se pueden sacar de la cabeza su partida. Sobre todo cuando Mauricio Mesones sale en escena, pues ambos siempre congeniaban de la mejor forma cada vez que estaban en escena juntos.

Debido a ello, los fans no logran superar que Armando Machuca haya abandonado el programa y lo recuerdan con cualquier mínima cosa. Para tratar de expresar su tristeza, publican divertidos memes en redes sociales con momentos icónicos en los que apareció el cómico. “Ya no hay juegos, ya no hay vecinas, ya no hay panetoncito, mi Team Carichuca”, fue uno de los posts más leídos.

#ElGranChefFamosos ya no hay juegos, ya no hay vecinas, ya no hay panetoncito, mi Team Carichuca 😭 pic.twitter.com/2WFCqVbMER — Damn sweetness (@Live_and_sing) January 21, 2024

NO HAY NADA MÁS DIFÍCIL QUE VIVIR SIN TIIIII #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/94MFV6MeQM — Alexa (@AlexaLovesLarry) January 21, 2024

Yo extraño a Machuca pero, Mauricio lo extraña más 😭😭😭#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/YB3xVaLmSA — ~mishe (@Mishekv_) January 21, 2024

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva y Armando Machuca.