“No fue su día”: Team Machuca llora pase de Armando a Sentencia tras invento de Arroz tapado | El Gran Chef Famosos

Este sábado 06 de enero, “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Armando Machuca, Milene Vázquez, Mayra Goñi, Christian Ysla, Nico Ponce y Junior Silva presentaron un plato libre al exigente jurado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”.

En el caso de Armando Machuca, el improvisador tuvo que preparar un platillo a base de lomo fino. Él decidió realizar un invento de Arroz tapado con arverjas, aceitunas y piña, en vista de que Christian Ysla eligió Lomo saltado.

Pese a que fue un plato novedoso el que realizó Machuca, el sabor no le acompañó al improvisador, pues los jurados criticaron duramente el platillo. Javier Masías no tuvo piedad del actor: “Se malea. Arverjitas, aceituna y piñas Esto está horrible Armando. Un caso de verdad. Prefiero reír para no llorar”.

Por ese motivo, Armando pasó automáticamente a sentencia. Sus fanáticos, el Team Machuca, se pronunciaron a través de redes sociales mandándole ánimos a su favorito y también criticando su invento. “Hubieras hecho el bistec”, le indica una de sus seguidoras.

Mira los mejores tweets sobre el Team Machuca:

#ElGranChefFamosos

¡Pobre Armando!,

El jurado lo enterró, lo desenterró y volvió a enterrar. pic.twitter.com/TCxQR6w7Id — Samuel Hereci (@ElSamuelHS) January 7, 2024

Le dieron duro a Machuca con su plato improvisado. HOY NO FUE SU DÍA 😔 TODO BIEN PERO LA MEZCLA DEL ARROZ, CARNE Y PIÑA 🙂#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/4Y2Z7Zy18k — Triz´GOLDEN|LAYO(V)ER (@Tannie_li12) January 7, 2024

Un día más siendo Team Machuca, el sufrimiento no es opcional #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/htuHX99qCb — Alexa (@AlexaLovesLarry) January 7, 2024

PERO ARMANDO COMO VAS A PREPARAR ESO POR DIOS

#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/XNkbSCQCxm — Bluinse 🇵🇪 (@BluinseVa) January 7, 2024

CÓMO QUE ARMANDO LE METIÓ ARVEJITAS, ACEITUNA Y PIÑAAA A SU ARROZ TAPADO #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/UXacOJRVjr — Alexa (@AlexaLovesLarry) January 7, 2024

Hoy no es un buen día para el team Machuca #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/arW5IACLKd — TheStoryOfSaku (@sxkurxsaav) January 7, 2024

Es que armando era hacer cualquier plato que EXISTA NO INVERTARSE UNO POR DIOOOOS 🥹#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/I5gQnBbb8T — Furai (@aceitunanegrx) January 7, 2024

ARMANDO HUBIERAS HECHO TU BISTECK FRITO NOMAS #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/xRLVpEj0Zy — anya 🇵🇪 (@xstylexhardy) January 7, 2024

"Y me decidí por mi invento. A veces se pierde, a veces se gana pero me mantuve firme hasta el final". Yo justificándome después de tomar la peor decisión de mi vida #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/krHuqTYxpu — Alexa (@AlexaLovesLarry) January 7, 2024

Me sigo riendo del arroz tapado veraniego de Armando. 😹#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/vl6kl8ci8c — Rodrigo Fernandez (@Rodrigo67554808) January 7, 2024

Me dolieron las palabras de Giacomo a Armando y eso que lo quiere mucho, me imagino como se habra sentido el :c, vamos Armandito si se puede #ElGranChefFamosos — Nikol Mena c: (@nikol_mena) January 7, 2024

Yo creo que Armando entendió plato libre por mezclen todo y a ver qué sale #ElGranChefFamosos — Lorena Romero (@LorenaRomero120) January 7, 2024

La carita de Machuca 😭 el de verdad se esfuerza #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/R04VsaN9ut — Kat (@stoesselights_) January 7, 2024

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para esta temporada?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

Participantes eliminados de La Revancha:

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, la actriz Karina Calmet dejó la competencia de cocina. Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.