Natalia Salas revela el momento en el que temió que la botaran de El Gran Chef Famosos

El Gran Chef Famosos viene teniendo mucho éxito en todas las noches en las que se emite. La segunda temporada fue reconocida como una de las más entretenidas por las vivencias y momentos de los personajes, tales como Natalia Salas, ganadora de la competencia en la segunda entrega. Precisamente, la segunda campeona habló sobre el momento en que todo temblaba y tenía mucho temor.

En una final realmente intensa y emocionante, Natalia Salas destacó ante Ale Fuller y se llevó la olla dorada en una definición de infarto. Tras haberse hecho con el primer lugar de la competición, la ex competidora mencionó que no siempre todo fue felicidad, sino que hubo un momento sumamente preocupante para ella.

“Cuando empecé en la competencia no cocinaba nada, por eso siempre estuve con el miedo latente de que me boten. Sin el apoyo de mi familia, sobre todo de Sergio, no hubiese podido continuar. He podido cumplir con todo esto porque él existe porque me bancaba en todos estos sueños”. De esta forma, Natalia Salas se refirió a lo que fue si periplo por la competición.

Cabe destacar que Natalia Salas participó a lo largo de la segunda temporada del reality de cocina y volvió durante esta tercera temporada en un programa especial de El Gran Chef Famosos dedicado a los 100 episodios. Con toda su actitud y carisma, la actriz ha sabido ganarse el cariño de la gente y gracias a su desempeño, se hizo con el primer lugar de la segunda entrega de la competencia.