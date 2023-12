Masías exigió más concentración a Renato Rossini Jr al verlo distraído con Ale Fuller | El Gran Chef Famosos: La Revancha

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, el jurado Javier Masías no perdonó la desconcentración de Renato Rossini Jr. Por eso, el crítico gastronómico se acercó a la cocina del participante para llamarle la atención.

“Estás haciendo todo al revés que Ale Fuller. Lo opcional lo has terminado y lo obligatorio ni siquiera empiezas. No te distraigas, enfócate en la cocina. Sesos no corazones”, dijo el jurado. “Ya pues Javi, el orden de los factores no altera el producto. O creo que en la cocina sí”, le respondió Renato en el confesionario.

Este miércoles 13 de diciembre, se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Esta noche, Ale Fuller, Renato Rossini Jr, Milene Vázquez, ‘Loco’ Wagner, Mayra Goñi y Junior Silva se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.