¡Lo sufren todos! Mauricio Mesones terminó su relación con la papaya: “No le traía buena suerte” | El Gran Chef Famosos

Finalmente terminaron. Mauricio Mesones hizo potente revelación en la cocina de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Anunció, frente a todos sus compañeros, que daba por finalizada su relación con la tan conocida papaya. Definitivamente la noticia sorprendió a todos y cada uno tuvo distintas reacciones.

“No le traía buena suerte”, mencionó Ale Fuller. Pero después Mauricio explicó los verdaderos motivos por los que había tomado esta drástica decisión. “Llegué a agarrarle cariño (…) Estoy muy dolido. La papaya me dejó porque soy piña”, expresó.

Ahora tomará otros rumbos y explicó que es lo que haría. Al parecer no le guardará luto a su tan querida papaya. “Ahora me voy a ir con la sandía y con la piña me voy a ir de fiesta”

Este viernes 05 de enero, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” los participantes tendrán que asumir el importante reto de preparar una “Black Velvet”. Sin embargo, esa no es la única sorpresa.. ¡De manera grupal todos tendrán que obtener la aprobación del jurado!

¿Qué ex participantes han sido confirmados para esta temporada?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de la competencia?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.