¡PASAN A LA SIGUIENTE RONDA! Cielo Torres e Ivana Yturbe convencieron al jurado de “El Gran Chef Famosos” con sus platos de cuy chactado y, por ende, se salvaron de la Eliminación.

La primera salvada fue Cielo, quien previamente había mencionado que cocinaría en honor a su padre fallecido porque este era su plato favorito. “No lo puedo creer, no lo puedo creer. Perdón amiguitos, no me quiero emocionar delante de ustedes, pero ¡BIEN!”, celebró frente a cámaras.

En tanto, la segunda persona salvada de la eliminación fue Ivana. La joven VENCIÓ a su compañero Yaco Eskenazi. “No lo puedo creer”, aseguró.